Adani: "Arbitro ormai è ruolo morto! Marchetti stressato dopo chiamate Var"

Lele Adani ai microfoni della Rai ha detto la sua sul lavoro di Marchetti e del Var Marini in occasione di Napoli-Verona di mercoledì sera al Maradona. "Mi dovete spiegare perché deve essere più fallo da rigore di Buongiorno che fallo del giocatore del Verona che col gomito condiziona Buongiorno. Perché uno deve prevalere sull'altro? È un duello alla pari! Bisogna lasciare correre. Guardate l'arbitro! Ormai è morto! Lui che aveva deciso bene! Guardatelo! Rientra dal VAR sotto la pioggia che gli copre il viso, stressato, non presente, a testimonianza dell'inutilità dell'arbitro.

I varisti gli fanno cambiare idea. Non c'è la comprensione del gioco del calcio! Ragazzi, non c'è la comprensione del gioco del calcio! Fammi finire! Non capiscono il calcio! E non lo imparano! Lo peggiorano! Non riescono a capire cosa sia un duello! Io un mese fa qui ho detto: ragazzi, ricordatevi una cosa! In quale sport l'arbitraggio condiziona i movimenti dello sport stesso come nel calcio? In nessuno sport! Avete cambiato lo sport! Vuol dire che non capite qual è lo sport che state arbitrando".