Dal Ministero della Salute: "Difficile abolire quarantena di squadra! Sì alla riapertura degli stadi"

L'Onorevole Alessandra Zampa, sottosegretario al ministero della Salute, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Una seconda ondata in autunno è possibile. Non possiamo escludere nulla, inoltre diversi esperti dicono che è probabile che ciò accada. Esiste il rischio e, in presenza di un rischio, noi dobbiamo prepararci a fronteggiarlo. Non abbiamo ancora sconfitto il virus, stiamo solo imparando a difenderci meglio dal virus. L'abbiamo ridotto e lo dicono i numeri, però abbiamo ancora tutti i giorni nuovi casi, piccoli focolai qua e là, dunque è certo che il coronavirus c'è ancora".

ELIMINARE LA QUARANTENA DI SQUADRA? - "La vedo difficilissima. Non ho discusso di questa cosa, non sarà una decisione nostra ma del Comitato Tecnico Scientifico. Gli esperti non hanno mai preso in considerazione l'ipotesi di fare un trattamento diveso, è anche una questione di equità, oltre che di tutela della salute. Fare ogni giorno un tampone vuol dire infiammare ogni giorno le mucose del naso e della gola, è un po' abrasivo come processo. La vedo molto complicata, l'unica soluzione è che i calciatori vivano una vita molto prudente".

RIAPERTURA STADI - "Personalmente credo che studiando modi e forme ci sia la possibilità di riaprire gli studi. Le persone dovrebbero entrare a distanza, con controllo della temperatura all'accesso. A giugno le Regioni hanno deciso di riaprire i teatri e i cinema all'aperto, mantenendo il distanziamento fisico. Se ci sarà un controllo serio, sarà possibile farlo. Credo molto nella responsabilità. Se si vuole molto una cosa e questa cosa richiede un costo nella responsabilità".