Dal Napoli alla Juve, tutti vogliono Di Gregorio. L’agente: "Pronto per un top club"

© foto di www.imagephotoagency.it

Michele Di Gregorio mania. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, il portiere del Monza ha attirato su di sé gli occhi attenti di diverse dirigenze di corazzate italiane, specialmente la Juventus. L'idea paventata in casa bianconera è che l'ex prodotto del vivaio dell'Inter possa diventare l'erede di Szczesny tra i pali. E l'Inter osserva interessata la dinamica di mercato in evoluzione visto che dopo la cessione del giocatore ai brianzoli si è garantita una percentuale sulla rivendita.

Il prezzo al botteghino è di 20 milioni di euro, con Di Gregorio finito anche nel mirino del Napoli (con l'addio di Meret) e della Roma, comunque più defilata per ragioni economiche. In merito al futuro del giocatore lontano da Monza ha preso parola l'agente, Carlo Alberto Belloni, intervenendo ai microfoni di Sportitalia: "È pronto per un top club. Dove andrà lo scopriremo nei prossimi mesi".