Dalla Georgia, Dgebuadze: "L'intervista di papà e agente Kvara è scandalosa"

Kakha Dgebuadze, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Ho molti amici napoletani già e se Kvaratskhelia gioca o non gioca a Napoli la mia storia con Napoli continuerà. Rinnovo Kvaratskhelia? Dopo l’intervista scandalosa del padre e dell’agente al momento non c’è nulla da aggiungere. Dobbiamo aspettare la fine degli Europei per la Georgia, ma Kvaratskhelia ha detto che deciderà il suo futuro post Europei. E’ sbagliato perché il calciatore non è l’unico a decidere il futuro, ma c’è anche la società.

Due giorni fa ho parlato con un giornalista francese e mi ha detto che il PSG non pagherebbe più di 100 milioni al Napoli. E’ confermato che il PSG lo voglia, ma non so se abbia già l’accordo col calciatore. Tra due o tre settimane avremo il quadro chiarissimo perchè ci sarà modo di parlare tra le parti. Kvaratskhelia non merita lo stipendio che percepisce, il suo ingaggio andava adeguato già l’anno scorso. Non credo c’entri la Champions come ha detto il suo agente, è solo una questione economica. Spero che Kvaratskhelia prenda una decisione saggia, ovvero di lavorare con Antonio Conte”.