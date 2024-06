Dalla Georgia, Tsalugelashivili: “Il PSG spinge molto per Kvara, il suo futuro sarà lì”

Il giornalista georgiano, Bacho Tsalugelashivili, è intervenuto in diretta su TvPlay

Il giornalista georgiano, Bacho Tsalugelashivili, è intervenuto in diretta su TvPlay: “La Georgia? Siamo euforici per il passaggio agli ottavi. Ieri contro il Portogallo la Georgia ha fatto benissimo grazie a giocatori importanti come Kvaratskhelia e il portiere Mamardashvili, affrontavamo una squadra fortissima che è candidata per la vittoria finale.

Kvara ha incontrato De Laurentiis in Germania. Il Napoli ha offerto un rinnovo da 6 milioni a stagione circa, vedremo. Conte punta sulla sua permanenza. Occhio al PSG che spinge molto per averlo e molto probabilmente il suo futuro sarà lì. Il Napoli, ad ogni modo, se vuole vincere la Champions basta che prende Mamardashvili e Mikautadze (ride, ndr)”.