Dalla Spagna: "Fabian calciatore super, non ce ne sono di migliori nel suo ruolo"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Yon Cuezva, giornalista: “Gli allenatori hanno detto la verità ieri? Per me sì, in particolare Gattuso ieri è stato bravo e molto gentile, l’ho ascoltato con piacere. E’ stato molto rispettoso con il club e con Alguacil. Formazione Real Sociedad? L’unico dubbio è per l’attaccante centrale ma il resto della formazione dovrebbe essere la titolare, ha già fatto riposare alcuni contro l’Huesca. Januzaj? Si è fatto male con la prima partita, ha fatto un allenamento solo ieri ma credo che al suo posto giocherà Portu con Isak e Oryarzabal.

Gattuso? Mi è piaciuto moltissimo ieri. Lui dà molto valore agli avversari, ha fatto una buona analisi. Credo che a lui piaccia di più il gioco offensivo rispetto a Simeone. Credo sarà una gara molto tattica e penso che la chiave tattica sarà la pressione del Napoli, se deciderà di aspettare gli spagnoli o di aggredirli.

Fabian Ruiz? Ora è il suo momento, è un calciatore super. Dobbiamo vedere come gestisce la pressione ma penso che possa stare tranquillo. Non credo che ci siano molti calciatori migliori nel suo ruolo. Meglio Real Sociedad o l’Athletic Bilbao? La classifica parla, come chiedere se è più buona una pizza di Napoli o di Milano! Oggi la squadra giocherà con giocatori che erano in Primavera anni fa”.