Dalla Spagna: "Senza rinnovo il Napoli rischia di perdere Fabian a cifre non altissime"

Mario Gago, giornalista dell'emittente spagnola Onda Cero, è intervenuto a Radio Sportiva per parlare del futuro di Fabian Ruiz: "Il Napoli rischia di perderlo. La società sta provando a farlo rinnovare dalla scorsa estate e lui ha sempre risposto predicando calma, quindi prendendo tempo. L'entourage di Fabian non è convinto, al giocatore sono interessati City, Barcellona e Real Madrid. Se non rinnoverà, il Napoli rischia di perderlo per una cifra non così alta".