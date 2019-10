Dalla Svezia, Wagerup: "Ibra vuole chiudere la sua carriera in azzurro"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuta Jennifer Wegerup, giornalista che segue Zlatan Ibrahimovic dal 2003. Queste le sue dichiarazioni: "Ibrahimovic nel 2010 per la prima volta mi parlò di Napoli, dell’atmosfera che si vive al San Paolo e mi disse che avrebbe voluto chiudere la carriera in azzurro.



Raiola a contatto con ADL? Non so se Raiola ha parlato col Napoli di Ibrahimovic, so che il ragazzo stima il club e che ama Napoli, come del resto ama tutta l’Italia. Ibra ha sempre l’Italia nel cuore e se tornasse, lo farebbe per giocare in una grande squadra che vuole vincere.



Come sta fisicamente lo svedese? Zlatan non è mai sazio ed è importante per un uomo che decide di giocare a calcio. A 38 anni non ha più la velocità di un giovane calciatore, ma ha un fisico ed una testa da fuoriclasse per cui farebbe lo stesso la differenza, anche giocando da fermo".