Damascelli a valanga su Sarri: "Under 23? Dimentica che allena la Juve, con la Roma manderei Pirlo in panchina"

Tony Damascelli commenta sul Il Giornale le parole di Maurizio Sarri contro il calendario e la minaccia di schierare l'Under 23 contro la Roma:

“Sarri ha provveduto a rinfrescare la storia e la cronaca, lui è il primo sfinito, stremato da un torneo anomalo e folle, non soltanto per le date scelte dalla Lega di serie A. È così fuori giri, tutto l’insieme, che lo stesso allenatore, dimenticando di guidare la squadra di un club che porta il nome Juventus, ha annunciato che contro la Roma, domani sera, potrebbe far giocare l’Under 23. Fossi Andrea Agnelli prenderei due piccioni con una fava, Sarri squalificato, dunque fuori dalla passerella conclusiva, si avanzino quelli dell’Under 23 guidati da Andrea Pirlo, così vediamo come andrà a finire la storia della Juventus, prossima ventura“.