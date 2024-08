Damascelli duro su Chiesa: "Si sopravvaluta, tanto che il mercato non lo cerca"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, il giornalista Tony Damascelli parla così della situazione di Federico Chiesa, fuori dal progetto tecnico della Juventus Thiago Motta:

"Chiesa si sopravvaluta, tanto che il mercato italiano e europeo non è alla ricerca di Chiesa, dovrebbe rivedere le proprie richieste. È una situazione paradossale, la Juve ha pensato subito di andare a scadenza con Chiesa, dopo che aveva proposto un rinnovo con una cifra per spalmare il suo ingaggio sul bilancio. Arriveranno a cederlo per una cifra non inferiore a 15 milioni, per non mettere una minusvalenza a bilancio".

