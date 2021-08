Damascelli: "Il problema della Juve non è Ronaldo ma il ritorno di Allegri"

Tony Damascelli, nel suo "commento" per Il Giornale parla di Juventus in seguito alla sconfitta subita contro l'Empoli in casa: "Non si è sentita l'assenza di Ronaldo. Si è sentita l'assenza della Juventus. Il problema vero non è la partenza del portoghese ma il ritorno del livornese. La Juventus è senza un'identità, senza un corpo, senza un gioco, senza uno spirito, l'erede di Pirlo, al secolo Allegri, ne ha combinate mille. (...) La Juventus si ritrova con un punto dopo due partite e non c'è molto da scavare: il responsabile sta a bordo campo, così il suo predecessore, Pirlo, era stato il bersaglio comodo delle censure. La squadra bianconera non ha alcuna definizione, è confusa, confusionaria, l'allenatore le ha provate tutte non capendone una, volendo dimostrare di essere il più bravo e intelligente di tutti".