Damiani: "Inter superiore a tutte. Il Napoli sta facendo il suo visti gli infortuni"

L'operatore di mercato Oscar Damiani ha rilasciato un'intervista a TuttoMercatoWeb.com per parlare di vari temi, dalle italiane in Champions League alla Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

In Europa non brilliamo:

"Dobbiamo farcene una ragione: il calcio italiano è mediocre. Nei club abbiamo tanti stranieri, la Nazional quindi non è di grande livello. Bisogna farsene una ragione, da appassionato però dico che questa situazione non mi piace. Nelle coppe non andiamo avanti, in Nazionale non andiamo avanti, gli stadi sono quelli che sono. Bisognerebbe farsi qualche domanda se ad andare male non è lo sport italiano, ma il calcio".

Mercato: che gennaio è stato?

"Cosa puoi aspettarti da un mercato senza investimenti? Prestiti, qualche colpo di fortuna. E basta. Se facciamo i conti di ciò che hanno speso Inghilterra, Germania e Francia siamo indietro. Una volta il calcio italiano era il primo. Basta guardare i risultati delle coppe e della Nazionale. Una volta vincevamo la Champions, oggi dobbiamo sperare nella Conference League".

Serie A: l'Inter ha lo Scudetto in tasca.

"Ha dimostrato di essere superiore a tutte le altre. Sono sempre dell'avviso che non ci sono risultati senza una società forte. L'inter ha due squadre".

E Il Napoli?

"Ha avuto degli infortuni. Nel complesso quindi sta facendo il suo".