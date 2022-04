Damiani: "Napoli deludente in casa? Possono esserci due motivi"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore di Inter e Milan

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Oscar Damiani, ex calciatore di Inter e Milan.

Il problema del Milan è quello degli attaccanti che non segnano?

“La mancanza di Ibra d'altronde si poteva prevedere, non è più un giovanotto. Giroud è un finalizzatore, non fa dribbling, ciò che fa Leao che però non è costante. Il milan ha fatto fatica a fare gol, si sono visti infatti i risultati".

Scudetto lotta a due?

"Sarà un bel campionato, al Napoli lunedì è mancata qualche occasione. La tensione, giocare in casa, la squadra non è riuscita ad esprimersi al meglio. Ci sono ancora delle buone possibilità, vedremo".