Damiani: "Troppe critiche. Napoli-Inter il meglio che la Serie A può offrire"

"Leggo un po' troppe critiche nei confronti del Napoli, al quale bisogna dare massima fiducia sia per le qualità della rosa che per il lavoro di Antonio Conte". Parla così Oscar Damiani, ex giocatore di Napoli e Juventus e ora procuratore, ai microfoni di Radio Marte: "La Serie A appare un po' in flessione in quest'ultimo periodo rispetto a Francia, Germania e Inghilterra. Lo dimostra il fatto che i campioni scelgono di giocare altrove rispetto alla serie A.. Per uscire da questa situazione penso che occorra ricominciare a puntare sui giovani italiani.

Napoli-Inter sarà una grande partita sia dal punto di vista dello spettacolo che dal punto di vista del ritorno economico. I valori in campo sono importanti dal punto di vista tecnico e sarà una partita molto seguita a livello nazionale ed internazionale".