DAZN, Behrami critica Conte: “Basta col 10º posto, 8/11 dello Scudetto ed ha speso tanto!”

vedi letture

Valon Behrami, ex calciatore e oggi commentatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando delle dichiarazioni del tecnico azzurro Antonio Conte: "C'è una cosa sul Napoli, De Laurentiis ha costruito negli anni una squadra che ha costruito una mentalità incredibile. 15 anni praticamente di qualificazione nelle coppe europee e addirittura arriva allo scudetto.

Sembra che tutto è partito dall'anno scorso, cioè ogni volta che parla Conte 'L'anno decimi, l'anno scorso è successo...'. Ma il paragone non è all'anno scorso, questa qua è una squadra che ha otto undicesimi di quella che ha vinto lo scudetto. La mentalità vincente già ce l'ha. Cioè se facciamo riferimento a quello che è successo l'anno scorso, allora è tutto di guadagnato quello che fa Conte, perché sono tutte situazioni dove peggio di così non posso fare. Allora secondo me bisogna smettere dire l'anno scorso decimi con tutto quello che viene di guadagnato, perché il Napoli è una squadra attrezzata per vincere. Ha speso tantissimo oltre ad avere una base di alto livello".