Dazn, Borghi: "Difesa Verona la meno battuta del 2020. Rrahmani? E' già in condizione"

Stefano Borghi, telecronista Dazn, ha presentato l'Hellas Verona nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Giocare ogni tre giorni in queste condizioni ti costringe a perdere qualcosa. La difesa dell'Hellas Verona continua a dare grandi risposte, è la meno battuta del 2020. E' una difesa che ha retto anche all'impatto con la ripartenza perché c'è un sistema di squadra che la regge bene. La capacità del Verona di mantenere alta l'intensità farà la differenza, dipenderà molto da questo. E' una partita pesante, lo racconta la classifica. Sarà un match scintillante, ma bisogna vedere quanto tengono le due squadre".

RRAHMANI - "E' fortissimo di testa, ha vinto più duelli aerei di tutti in Serie A. E' applicato, l'ho visto già in buona condizione. Anche per merito della sua storia merita il Napoli. Ha ancora qualche lettura imperfetta all'interno della partita. In questo senso Insigne potrebbe approfittarne, puntandolo e provando e beffarlo".