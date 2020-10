DAZN, Borghi: "Real Sociedad è meravigliosa, che impresa del Napoli! E' tornato al top K2"

Attraverso il suo canale youtube, il giornalista e telecronista DAZN esperto di calcio spagnolo, Stefano Borghi, ha parlato della vittoria dei partenopei: "Bisogna elogiare la vittoria del Napoli, è un'impresa vincere sul campo della Real Sociedad, proprio nel momento di necessità perché la situazione si era complicata anche per un ko sfortunato con l'AZ. Ha battuto una squadra molto forte, che gioca un calcio meraviglioso e che non è prima in Liga per caso, s'è portato avanti nel girone espugnando l'Anoeta ed era un colpo molto difficile. Il Napoli infatti ha sofferto per larghi fasi del match, sembravano esserci diversi fantasmi, ma nonostante l'infortunio di Insigne è subentrato un recuperato Lozano che è molto più di un'alternativa, poi l'ha sbloccata con Politano che sta assumendo sempre maggiore importanza e sulla carta può essere un titolare affidabile. Petagna pure è più di un'alternativa, è uno di struttura che può interagire con un'altra punta ed il rosso a Osimhen è un problema relativo perché ora il Napoli deve fare 6 punti col Rijeka nelle prossime due gare e riprendere il proprio destino in mano.

La cosa più importante è il ritorno di Koulibaly, il K2, ai suoi livelli, quelli dei più forti al mondo. Il Napoli funziona, sa soffrire, l'ha dimostrato di nuovo, ha sicurezze e Gattuso crede molto nella sua squadra, anche se non si sbilancia sullo Scudetto pure se ci può senza dubbio pensare. Lui fa finta di non essere del tutto contento per alzare l'asticella, quello di un grandissimo vincente, che sa di avere in mano una squadra molto forte e deve gestire anche il pensiero della squadra".