Dazn, Hernanes: "Meglio il Como! Napoli è uscito solo negli ultimi 10 minuti"

vedi letture

Hernanes, ex calciatore e oggi opinionista tv, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo Como-Napoli 0-0: "Le occasioni sbagliate hanno fatto sì che la partita si è prolungata in questa partita tattica. Se il Como avesse segnato nel primo tempo, la partita si sarebbe aperta, il Napoli non avrebbe aspettato gli ultimi 10 minuti per mettere le zampette fuori. Il Como complessivamente ha fatto meglio.

Rispetto alla partita d'andata, il Como è cresciuto in consapevolezza, oggi era una partita che contava tanto e le squadre importanti si fanno vedere in questi momenti. A volte l'anima delle squadre deve essere abbastanza cresciuta e abbastanza grande per portare a casa il risultato".