Dazn, Marcolin avvisa: "Mercato Napoli? Occhio a toccare un giocattolo che funziona"

Dario Marcolin, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni di DAZN ha parlato della funzione del calciomercato invernale per le due squadre in lotta per lo scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni: "Mercato di gennaio? Il discorso vale sia per l'Inter che per il Napoli: quando tu hai un giocattolo che funziona, e Napoli e Inter stanno funzionando, andare a inserire dei giocatori... Cioè, la formazione tipo di Inter e Napoli da qui alla fine la sappiamo già. Non è che devi comprare tanto per comprare, per andare a riempire una rosa. Per un allenatore certe volte diventa difficile andare a toccare gli undici titolari, quando un progetto sta funzionando non lo devi toccare".

