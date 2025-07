Dazn, Mastroianni: "Conte per alzare l'asticella ha un obiettivo principale..."

Dario Mastroianni, giornalista e telecronista DAZN, è intervenuto al podcast 'Tutti in The Box' parlando della prossima Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni: "Se il Napoli può aprire un ciclo? Secondo me avere lo Scudetto vuol dire che sei già avanti nel percorso e puoi alzare l’asticella anche in Europa. E poi credo sia l’obiettivo principale di Antonio Conte, giustamente ogni allenatore ha i suoi obiettivi e lui per alzare la sua di asticella deve fare quello. Se il Milan sarà l’anti Napoli? In questo momento al Milan serve molto proprio numericamente.

Dopo aver salutato Jovic e Abraham, oltre Camarda che è andato al Lecce, è rimasto con Gimenez unica punta. C’è tanto da fare e ci sono anche delle necessità sul bilancio, nonostante le parole di Furlani che disse non ci fosse il bisogno di vendere. In realtà questo bisogno c’è, Reijnders ha portato circa 75 milioni e sembra ne servano altri. Altri 75 potrebbero arrivare dalle cessioni di Musah, Thiaw e Theo Hernandez, per andare poi a fare il mercato. Secondo me nella testa del Milan c’è questo. Non consegnare ad Allegri la rosa prima di fine luglio metà agosto potrebbe essere un problema, ricordando che la prima gara ufficiale è il 17 agosto in Coppa Italia".