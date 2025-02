DAZN, Parolo: “Parlano della rosa lunga dell’Inter, ma appena manca Thuram..."

Nel post-partita di Juventus-Inter, Marco Parolo è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Si è parlato della rosa dell’Inter sempre come forte, lunga per le tre competizioni, ma sono mancate le scelte in attacco stasera che non c’era Thuram.

Inzaghi urla Marcus quando Taremi fa quella percussione e non dà il pallone, non ne può fare a meno, non è la stessa cosa di avere Lukaku, Dzeko, Correa, Lautaro e li alternava senza problemi, il livello era più alto. Ora Correa, Arnautovic e Taremi pochi gol”.