Dazn, Stramaccioni: "Conte non lo freghi. Sa che il Napoli ha i riflettori addosso, quindi chiede calma"

Andrea Stramaccioni, allenatore e commentatore, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Napoli-Monza parlando dell'avvio degli azzurri e delle dichiarazioni del tecnico partenopeo.

Conte chiede calma, non si può pensare che il Napoli sia favorito?

"Antonio è troppo esperto, è troppo esperto. Non lo freghi tra virgolette. Lui sa che adesso essersi messo lì davanti accende tutti i riflettori sul Napoli, come è giusto anche che sia. Anche perché lo analizzavamo: sette su dieci giocatori di movimento del Napoli erano quelli dello scudetto. Quindi lui ha riportato il modulo dello scudetto. Adesso sei primo da solo davanti a Inter, Milan, Juventus, è normale che lui faccia il pompiere. È troppo esperto, perché lui sa che le insidie sono dietro l'angolo, ma la verità è che il Napoli ha un calendario accattivante, quindi lì davanti ci può rimanere".