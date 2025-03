Dazn, Stramaccioni: "Inter, vittoria dall'importanza monumentale. E ha tirato 30 volte"

L'Inter vince e vola a +4 dal Napoli grazie ad una rimonta da 0-2 a 3-2 sul Monza di Nesta. Ai microfoni di DAZN; l'allenatore Andrea Stramaccioni ha esaltato così la vittoria nerazzurra: "Il 2-0 era stato frutto di due fiammate del Monza, in disattenzioni che l'Inter aveva già avuto altre volte in stagione, ma che poi ha saputo rimontare. Il terzo gol? Senza la tecnologia non lo avremmo mai visto. L'importanza di questo gol è di importanza monumentale per come si era messa la partita. Ma l'Inter ha tirato 30 volte in porta".

