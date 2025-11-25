Prima pagina

Il Mattino: "Champions vietato sbagliare: pronti per la battaglia"

Oggi alle 00:30Notizie
di Davide Baratto

"Champions vietato sbagliare: pronti per la battaglia", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando il match di stasera cruciale in ottica qualificazione per gli azzurri. Il sommario: "Stasera il Qarabag, Conte: «Vincere per onorare Maradona»". Di seguito la prima pagina integrale.