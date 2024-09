De Biasi: "Col Parma mezza gara da incubo, ma Conte può essere soddisfatto di una cosa"

Gianni De Biasi, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Io non ho mai avuto procuratori nella mia vita, mi han sempre chiamato per fortuna. Quando ho avuto l’occasione di entrare in un’agenzia dissi di no, son sempre stato chiamato per merito e questo è l’aspetto più bello del mio lavoro.

Conte? Le cose si possono fare con calma mettendo insieme i pezzi e lui, a questo punto della stagione, può essere già soddisfatto. A parte la gara di Verona che è stata da incubo, ma il Napoli m’è piaciuto, anche se pure la gara col Parma è stata una mezza gara da incubo. Ci sono cose che devono essere messe a punto, ma il Napoli ha le qualità per diventare una squadra importante del nostro campionato, non so se possa lottare per lo scudetto perché vedo l’Inter davanti a tutte. Poi esistono tante variabili come gli infortuni e gli imprevisti, ma in A le big hanno operato bene sul mercato. Adesso la Juve ha una sua organizzazione, ha una squadra che può creare difficoltà a tanti e credo che il campionato sia molto più bello degli ultimi due.

Allegri? Deve mettere in campo ciò che sa fare senza scimmiottare nessuno. Spalletti? Sperava di ricreare alla nazionale un qualcosa che si avvicinasse al suo Napoli. Il problema di Spalletti sono i calciatori che ha a disposizione e non il tempo che ha per allenarli. Se in nazionale hai i giocatori del Ciry è un conto, se ne hai altri il conto è diverso”.