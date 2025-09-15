De Biasi esalta il Napoli: "La più forte di tutte, può rivincere lo Scudetto! E in Champions..."
Gianni De Biasi, allenatore, è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il Napoli quest’anno può rivincere lo scudetto. E può fare qualcosa di interessante in Champions. Gli azzurri tecnicamente hanno una rosa superiore a tutte, hanno una squadra più forte della passata stagione”.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
