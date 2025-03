De Biasi non si fa condizionare: "Thiago Motta farà una grandissima carriera"

Thiago Motta è stato appena esonerato dalla Juventus. Al suo posto è arrivato Tudor. Eppure per Gianni De Biasi, allenatore che rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, il futuro è dalla sua parte.

Ecco le sue dichiarazioni: “Situazione Juventus? I dirigenti stanno provando a risanare la stagione. Quando guidi una ciurma di cui il nocchiero ha perso il controllo diventa un problema. Thiago Motta per me farà una grandissima carriera, gli servirà per il futuro questo esonero. Un giorno capirà cos’ha sbagliato. Raspadori? Conte continuerà a sfruttare il suo momento caldo, è un vantaggio fare affidamento su di lui in questo periodo”.