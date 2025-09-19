"De Bruyne non lo toglie", poi Caressa ammette: "Che personalità Conte! E Kdb da 8..."

"Toglie McTominay o Anguissa". Così Fabio Caressa aveva risposto alla domanda di Beppe Bergomi su chi avrebbe tolto Conte per il cambio dopo l'episodio del rosso a Di Lorenzo dopo venti minuti. "E De Bruyne?", gli domanda l'ex bandiera dell'Inter durante la telecronaca Sky di City-Napoli. Caressa aggiunge: "No De Bruyne non lo puoi togliere a Manchester secondo me, certo in teoria...ma mi sembra difficile. Ma Conte pensa sempre alla squadra. Stiamo a vedere".

Un istante dopo ecco il cambio e allora Caressa elogia sia la personalità di Conte che Kdb per come si comporta al momento del cambio: "Toglie De Bruyne. Posso dirti una cosa? Questi sono allenatori di personalità. De Bruyne esce di corsa e non dice una parola. Solo questa uscita dal campo di Kdb che va in panchina e non si arrabbia e si mette a fare il tifo per la squadra, vale 8 in pagella".