De Canio avverte il Napoli: "Il Cagliari ha ottime individualità, ma sulla carta..."

Gigi De Canio è intervenuto quest’oggi sulle frequenze di radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Il Napoli sta facendo il suo cammino. Giocare ogni tre giorni può creare dei problemi. Non è solo un momento ma si va avanti in questo modo dalla riprenda del calcio dopo lo stop causato dal virus. Mercato? Gli allenatori hanno il diritto e il dovere di scegliere i calciatori giusti per poter manifestare nel modo giusto le proprie idee attraverso il campo. Un allenatore non fa ragionamenti sui contratti. Sarebbe come a dire ad un giocatore che gioca a prescindere, così verrebbe meno il concetto di meritocrazia. Un giocatore si accorge se un allenatore lo prende in considerazione o meno, facendo poi le sue valutazioni. Cagliari-Napoli? La formazione sarda è una bella squadra ma il Napoli sulla carta è più forte. Però bisogna fare attenzione alla formazione di Di Francesco che ha ottime individualità”.