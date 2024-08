De Canio: "Brescianini? Conte l'ha detto, le operazioni sono tutte avallate da lui"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex allenatore anche del Napoli, Gigi De Canio: "Brescianini? Bisogna capire che certe operazioni, come Conte ha chiarito, è perché sono avallate da lui. La società si muove nella direzione indicata dall'allenatore, poi vedremo. E' chiaro che vanno via Folorunsho, Gaetano, forse c'è un maggiore introito per altri investimenti.

E' una strategia che noi non conosciamo, l'importante è sapere che chi arriva è gradito al mister. Modena? E' calcio d'agosto, nel bene e nel male non lo considero troppo, la squadra ha avuto voglia, ma come giusto che sia il Modena s'è chiuso bene e la gara s'è trascinata in maniera stanca. Non mi preoccupa però la situazione".