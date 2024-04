De Canio: "Deluso dal Napoli. Sono mancati grandi dirigenti in grado di gestire il gruppo"

"Il Napoli è nel momento peggiore della sua stagione ma credo che in Europa League abbia la possibilità di centrare quantomeno la finale il prossimo anno".

"Il Napoli è nel momento peggiore della sua stagione ma credo che in Europa League abbia la possibilità di centrare quantomeno la finale il prossimo anno". A parlare è l'ex allenatore del Napoli, Luigi De Canio, intervenuto su Cusano Italia Tv.

Sul big match alle porte tra Milan e Roma: "Credo che leggermente favorito sia il Milan per la notevole esperienza internazionale che ha come club, e questo lo si è visto anche lo scorso anno nello scontro diretto con il Napoli. Però la Roma di De Rossi è un osso davvero duro, ha una buona qualità generale dei calciatori e il mister sta riportando una certa qualità di gioco. Sarà una partita molto aperta con una leggera preferenza di favore per il Milan. Ma il calcio è diverso da quello che si commenta fuori dal campo, basta un episodio banale per cambiare il corso della partita".

E sul Napoli: "La delusione è evidente, però appena andato via Spalletti c'era da aspettarselo. Quando ha lasciato la panchina ero convintissimo che il Napoli non si sarebbe potuto ripetere, ma che facesse un campionato così altalenante non me lo sarei mai aspettato. I giocatori non hanno trovato una motivazione sufficiente, anche a dimostrazione che il Napoli non ha al suo interno dei grandi dirigenti che affiancano il presidente nella gestione della squadra".