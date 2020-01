De Canio: "Demme prezioso contro la Juve, Gattuso ha molti meriti"

Gigi De Canio, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Raido Marte durante la trasmissione Marte Sport Live: “Gattuso ha molti meriti per la vittoria contro la Juventus. L’ha preparata davvero molto bene. Già con Sarri il Napoli faceva un pressing ultra-offensivo. Con Ancelotti questa attitudine è rimasta, ma c’era meno organizzazione e il Napoli si esponeva al contropiede avversario. Gattuso ha modificato qualcosa: tutta la squadra ieri era dietro la linea della palla. Demme è stato molto prezioso e il Napoli ha subito poco. Gli azzurri non sono ancora guariti del tutto, le prossime partite sono importantissime e ci diranno le motivazioni di questo gruppo contro avversari non di blasone. Il Lecce si metterà dietro, ad esempio, e toccherà al Napoli fare la partita. Servirà grande cattiveria agonistica. Koulibaly e Mertens sono fondamentali, quindi il loro recupero è prezioso. Il bel gioco di Sarri? A Napoli c’era una situazione favorevole, alla Juve è tutto diverso”.