De Canio difende la difesa: "Anche con Koulibaly il Napoli prendeva gol assurdi"

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto su Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “La formazione è diversa rispetto all'anno scorso perché Rrahmani sta avendo dei problemi fisici e Kim è stato venduto. Nel complesso, però, non c'è grossa differenza di uomini. Si vive un momento di conoscenza, di assestamento. L'allenatore è cambiato, come è diversa la considerazione che hanno gli avversari di te. Se analizziamo la partita col Braga, possiamo dire che, se Osimhen non colpiva la traversa o il portiere, realizzando le quattro o cinque occasioni avute, si parlava di un'altra partita.

Perché il Napoli non fa più clean sheet con Garcia? Quando le cose non vanno bene, i tifosi critici dicono che l'allenatore sia un deficiente, ma non è così. Anche con Koulibaly, uno dei difensori più forti della storia del Napoli, si prendevano dei gol assurdi: capita. Certo, il Napoli di oggi è più debole di quello dell'anno scorso nel reparto arretrato. Un momento di scarsa condizione dei singoli può incidere, ma una situazione così drammatica non la vedo: non condivido le idee di chi non considera le dinamiche che fanno parte del calcio e sono proprie un po' di tutte le squadre".