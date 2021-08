De Canio fiducioso: "Spalletti valore aggiunto, la Champions è alla portata del Napoli"

Ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'allenatore ex Napoli Gigi De Canio: “Domenica c’è sempre una grande insidia per il Napoli, infatti quando affronti una neopromossa potrebbe esserci un rilassamento. Dall’altra parte però c’è anche il grande entusiasmo per il ritorno dei tifosi allo stadio. Comunque, come detto, mai sottovalutare un avversario in Serie A.

Napoli competitivo? Spalletti è molto bravo e dà il suo valore aggiunto con la sua esperienza rispetto a Gattuso. Poi le figure che non fanno parte più del Napoli non sono di primissimo piano, ad esempio Hysaj non era un titolare. Erano dei buoni giocatori, ma il Napoli non risentirà delle partenze degli svincolati. Il valore della squadra è rimasto invariato e la qualificazione della Champions è alla portata del Napoli e di un uomo di valore come Spalletti.

Passaggio al 4-3-3 per l’infortunio di Demme? Penso di si, Spalletti si è adeguato e ha preparato la squadra a più soluzioni tattiche. Sa benissimo che non si possono improvvisare i moduli, i giocatori bisogna prepararli non a parole ma attraverso le esercitazioni sul campo”.