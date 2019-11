De Canio: "Passo avanti del Napoli, almeno s'è vista intensità e voglia di vincere"

Nel corso di Canale 21, il tecnico Gigi De Canio ha parlato della prova del Napoli: "Da tecnico devo dire che nelle difficoltà il Napoli ha fatto un passo avanti rispetto alle ultime prestazioni. Almeno s'è vista intensità, voglia di vincere, pur non essendo quel Napoli brillante che ci aspettiamo. Certo, servirà un chiarimento con la società per rivedere la squadra vera e ci sono le potenzialità per fare una serie di riusaltati e riprendersi. Non ci aspettavamo questi risultati, quindi perché non potrebbero sorprenerci anche in positiva".