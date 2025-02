Podcast De Canio: "Perché non puntare su Ngonge? Sarebbe la scelta più logica"

vedi letture

Luigi De Canio è intervenuto in diretta a Maracanà, nel corso del pomeriggio di TMW Radio, per parlare del Napoli, che ora pensa alla Lazio senza avere praticamente tutta la fascia sinistra titolare: "Perché non pensare a dare un'opportunità a Ngonge? Conte l'ha data a tutti in maniera coerente e ha fatto le sue scelte poi. Credo che confermare il sistema tattico sia più logico, piuttosto che stravolgere tutto e tornare un po' indietro verso un modo di stare in camo che la squadra non conosce benissimo.

Pensare a un centrocampo a due con le mezzali che ha il Napoli, che vanno sempre dentro, mi sembra difficile. Verrebbero a mancare delle certezze. La cosa logica è l'inserimento di Ngonge, poi magari si può pensare anche a Raspadori esterno, dipenderà dalle valutazioni di Conte. La cosa che mi intriga è l'opportunità di vedere Juan Jesus esterno sinistra con il rientro di Buongiorno. Siamo condizionati dall'ultima prestazione del Napoli non brillantissima. E' comunque primo e ci sta che possa non fare bene una partita. Ora incontra una squadra che ha parecchie soluzioni tattiche, è forte e attraversa un bel momento di forma, ma non è che un allenatore per una partita così cambia tutte le sue certezze".