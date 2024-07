De Canio: "Quando ho sentito Conte su Kvara ho capito il modulo che avrebbe utilizzato"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Gigi De Canio, ex allenatore del Napoli.

Ieri, il Napoli ha svolto la prima partita stagionale sotto la guida di Antonio Conte. Il cacio d’agosto può già essere utile ad un’analisi?

“Intanto, è la prima sgambata. Sotto il profilo puramente numerico, o relativo alle aspettative, ha poca importanza, se non per l’allenatore”.

Che indicazioni sono arrivate per Antonio Conte nella gara contro l’Anaune? Ragazzi come Marin e Mazzocchi possono giocarsi una maglia da titolare?

“Lo deciderà Conte, ma non ora. Essendo calcio d’agosto, anche questa amichevole ha una rilevanza pressoché nulla, se non per una osservazione attenta del tecnico. Indicazioni importanti potranno arrivare nei prossimi impegni”.

Può essere il 3-4-2-1 il modulo che, come accaduto ieri, privilegerà Antonio Conte?

“Penso di sì. Da quando lui ha parlato di Kvaratskhelia e delle sue caratteristiche, di come lo vede lui, mi sono fatto un’idea che sarebbe andato in questa direzione. Si potrebbe pensare di adeguare il modulo alle diverse esigenze della partita”