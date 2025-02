De Canio: "Solet gran colpo per l'Udinese. Perché il Napoli non lo ha considerato?"

vedi letture

Ai microfoni di "1 football club", l'ex allenatore dell'Udinese Gigi De Canio ha parlato della prestazione di Oumar Solet nel match contro il Napoli: "Solet è un difensore di un'altra categoria. Lo avevamo già visto al Salisburgo, sapevamo che avrebbe potuto ambire a palcoscenici importanti. È stato un gran colpo per l'Udinese. Ma faccio una precisazione: un giocatore a parametro zero dove sceglie di accasarsi? Un parametro zero è libero di scegliere, il fattore economico può incidere, ma conta anche il progetto, la solidità della società e le prospettive di crescita. È chiaro che il Napoli ha un altro peso rispetto all'Udinese, ma la differenza la fa chi arriva prima e chi ha argomenti più convincenti.

Forse il Napoli avrebbe potuto essere più attento su questo fronte. Il Napoli cerca un difensore da inizio stagione, ma non ha ancora trovato il profilo giusto: se un giocatore già pronto era disponibile a parametro zero, perché il Napoli non lo ha considerato? Sono quelle cose su cui bisogna lavorare meglio, avere maggiore attenzione sul mercato."