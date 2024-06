De Giovanni applaude ADL: "Finalmente ha fatto il presidente alla Moratti"

"Conte? Aspetto di vederlo in panchina alla prima partita da allenatore del Napoli, sarà molto emozionante”.

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quest’anno si realizza il motto dell’anno scorso, cioè ‘la nuova era’. Una conferenza stampa è riuscita a rivitalizzare un ambiente depresso che non aveva più certezza. E’ stato molto importante ascoltare Conte con la sua leadership, poi De Laurentiis ha fatto il presidente.

Ha affermato ancora di più la propria dimensione, per la prima volta ha fatto il presidente forte, di una squadra forte che ha un allenatore fortissimo. Lui ha gestito il ruolo in maniera davvero ammirevole. Non ho mai visto una conferenza stampa di questo valore e di questo livello. De Laurentiis ieri ha fatto il Moratti, ha fatto il grande presidente, uno che si sta cominciando ad affidarsi al manager che ha scelto. Conte? Aspetto di vederlo in panchina alla prima partita da allenatore del Napoli, sarà molto emozionante”.