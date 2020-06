De Giovanni consiglia: "Il Napoli dovrà fare attenzione soprattutto a centrocampo"

Maurizio De Giovanni, scrittore tifoso del Napoli, ha parlato a 'Marte Sport Live', trasmissione in onda su Radio Marte: “Un simbolo della quarantena? Dico certamente il termine “lanciafiamme” utilizzato bonariamente ma neanche tanto da De Luca per evitare le feste di laurea e gli assembramenti. Il ritorno del calcio? La Coppa Italia riparte con un’ingiustizia perché l’Inter ha potuto sfruttare il fattore campo mentre il Napoli non può. Mi auguro che la squadra di Gattuso faccia una partita accorta con attenzione soprattutto a centrocampo. Nessuno avrebbe scommesso sulla risposta e sui risultati che ha dato la gente di Napoli che ha rispettato perfettamente le regole. Un plauso va anche alla sanità campana che spesso viene criticata senza contare i tanti tagli che ha subito negli anni”