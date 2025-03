De Giovanni: “Conte è il primo che interagisce con la città, dobbiamo essere tutti uniti”

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Vedere le due Curve del Maradona è stato molto emozionante, noi napoletani sappiamo riconoscere l’impegno. Il Napoli di Conte sta portando risultati straordinari, ma ci sta regalando il coinvolgimento di tutti nel progetto. Tutti mostrano di essere dentro al progetto e la città la riconosce. Quando questa città decide di unirsi diventa un aspetto fondamentale.

Napoli è l’unica grande città con una squadra sola. Noi tifosi discutiamo molto tra noi, ma se remassimo tutti nella stessa direzione arriverebbe anche a Conte e ai ragazzi. Conte è il primo che interagisce con la città in un modo unico, lui lavora con e per la città. Qualsiasi scelta faccia Conte pensiamo tutti sia quella giusta. L’essere così interno alla squadra ci fa rassicurare tutti. Napoli è con Conte, ciò non vuol dire che debba vincere per forza. A noi basta poterci guardare allo specchio ed essere fieri di ciò che abbiamo fatto”.