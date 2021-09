De Giovanni: “Juve nostra rivale per la Champions. Mandarla a -8 sarebbe unico”

Maurizio De Giovanni, scrittore tifoso del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli e “ha parlato del prossimo match con la Juve: "Il Napoli in pochi mesi ha a disposizione la seconda occasione per rendere la vita difficile alla Juventus. E’ giusto dire che i bianconeri sono nostri competitor per un posto in Champions League. Avere la possibilità di mandarli a otto punti di distacco dalla vetta è qualcosa di unico. Il Napoli può tranquillamente giocare con equilibrio senza ansia, la Juventus è in una condizione insolita perché arriva alla partita del Maradona in difficoltà. Ed è per questo motivo che penso che possa essere messa in difficoltà dal Napoli”.