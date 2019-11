De Giovanni: "Napoli padrone del suo destino. Milik? Contro le difese forti non segna"

Lo scrittore, Maurizio De Giovanni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio 24: "Non bisogna piangere più di tanto sulla gravità della situazione, il Napoli è padrone del suo destino in Champions League. Quello che però preoccupa è la qualità del gioco espresso. Non si può fare il 4-3-3 perchè manca un regista e il 4-3-1-2 perchè manca un trequartista.

Milik? Contro le difese forti non segna, questo è un altro problema. Potrà anche fare venti gol a campionato, ma bisogna vedere quanti punti portano effettivamente a fine stagione.



Polemiche arbitrali? Assistiamo a falli di mano identici interpretati in maniera opposta a seconda dell'arbitro che è in campo in quel momento. Anche questo pesa sulla rincorsa del Napoli"