De Giovanni: "Napoli, quanti errori! Sbagliano tutti: club, allenatore e calciatori"

A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore: “Ognuno degli attori di questa farsa si ritrova prigioniero di quanto detto e fatto. C’è una gamma di errori incredibile: dalla società, passando per l’allenatore e finendo con i calciatori. Se Ancelotti in conferenza stampa si schiera dalla parte dei giocatori, legittima nella squadra una reazione e la squadra reagisce in maniera ridicola.

Al Napoli manca un uomo di calcio che abbia l’autorità di parlare per la società. Cacciare Ancelotti significherebbe farsi carico dello stipendio suo e del suo staff e accollarsi anche lo stipendio del nuovo allenatore”.