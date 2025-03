De Giovanni: "Ricordiamo che Conte ha ereditato dalle macerie: se vince è un miracolo!"

vedi letture

Maurizio de Giovanni, scrittore e drammaturgo di fede azzurra, ha parlato al PentaSport di Radio Bruno della sfida tra Fiorentina e Napoli: "Il Napoli è li e se la gioca, non mi pare che ci siano squadre dominanti ma è anche vero che non vinciamo da 5 partite, e in qualsiasi campionato europeo questo sarebbe costato caro.

Il Napoli ha un evidente problema realizzativo, si può lavorare fino a un certo punto sui giocatori, ma almeno subisce pochi gol. Ricordiamo che il Napoli, arrivato decimo l'anno scorso e cambiato radicalmente, quest'anno ha come obiettivo la Champions: Conte ha ereditato delle macerie, se vincesse lo Scudetto sarebbe un miracolo. La Fiorentina della prima parte di campionato ci ha fatto stropicciare gli occhi: una squadra brillante, con autostima. Poi ha avuto una 'pausa di riflessione', un calo di rendimento, e solo ora sta ritrovando la condizione. La Viola ha saputo pescare giocatori come Kean, che non erano graditi da dove venivano, e li ha valorizzati. Sì, la Fiorentina è forte, ma non è omogenea: non tutti i reparti sono solidi allo stesso modo".