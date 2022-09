De Giovanni: “Ronaldo un fosso scansato, meglio il calcio di fantasia e follia che ci dà Kvara”

Maurizio De Giovanni, noto scrittore napoletano e tifoso del Napoli, è intervenuto a ’Tutti Convocati’, trasmissione in onda su Radio 24

TuttoNapoli.net

Maurizio De Giovanni, noto scrittore napoletano e tifoso del Napoli, è intervenuto a ’Tutti Convocati’, trasmissione in onda su Radio 24: "C'è il profumo di qualcosa di epico nell'aria. A tutti quelli a cui ho sentito dire che il Liverpool non è più quello di prima dico che è una squadra che ha 193 milioni di euro di ingaggi, il Napoli non arriva a 75. Ronaldo? Lo vedo come un fosso scansato per quanto mi riguarda. Preferisco un calcio con fantasia e un pizzico di follia che ci danno i Kvaratskhelia e i Dybala. Simeone è arrivato con uno spirito che è di per sè un racconto, vedi la storia del tatuaggio sul braccio”.