De Giovanni spinge Icardi e Wanda verso Napoli: "Qui come Buenos Aires, non c'è soluzione migliore!"

Maurizio De Giovanni è notoriamente un grande tifoso partenopeo. In un'intervista al Corriere dello Sport, lo scrittore si pone dalla parte dei grandi sostenitori dell'affare Icardi-Napoli. "Una grande idea - la definisce - Per tutti. Per lui, per la sua famiglia e per il Napoli. Cari Wanda e Mauro, non è una cosa bella ciò che vi è successo. Anzi, è una cosa brutta. Però naturale. Quando vengono a mescolarsi l’ambito professionale e quello personale i rapporti si guastano. Questa è l’idea che mi sono fatto. E se accade, allora l’interruzione del rapporto tra un giocatore e una squadra diventa inevitabile. Non bisognava arrivare a quel punto, tra Icardi e l’Inter. Se ci si fosse accorti prima di quello che stava succedendo non si sarebbe giunti né al decremento del valore del giocatore né allo stallo attuale. Non conveniva a nessuno. Se siamo a questo, evidentemente la situazione si era deteriorata oltre il punto di non ritorno".

De Giovanni definisce la possibile destinazione come "la soluzione migliore, di sicuro. Una piazza come Napoli è estremamente adatta all’amore, perché di amore vive. Un rapporto come quello tra Mauro e Wanda troverebbe il terreno ideale. Siamo una grande capitale del Sud del mondo, come Buenos Aires. Siamo di natura la scelta giusta in Italia per un sudamericano. Ecco, questo scriverei a Icardi e alla signora Nara se fossi loro amico. Se Icardi riuscisse a vincere a Napoli, trent’anni dopo l’ultimo scudetto, entrerebbe nel patrimonio culturale di una città. Da leader. Non riesco a immaginare di meglio".