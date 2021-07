De Giovanni su Spalletti: "E' stato il vero protagonista del ritiro, ha fatto una cosa apprezzabile"

Nel corso di ‘Tutti in Ritiro’ su Canale 21, è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni: “Il vero protagonista di questa prima fase del ritiro del Napoli è stato sicuramente Luciano Spalletti. Il nuovo tecnico del Napoli ha inteso gettare un ponte tra la società e il pubblico. I tifosi sono ancora guardinghi, perché, parliamoci chiaro, quello che è successo in Napoli-Verona è stato molto triste ed è ancora molto forte nelle nostre menti e davanti ai nostri occhi. Quello che ha fatto Spalletti, tra l’altro lui non c’era l’anno scorso, di mostrare al pubblico una faccia consapevole di quello che era accaduto e il tentativo di portare tutti a guardare in avanti è stato veramente apprezzabile”.