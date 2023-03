De Giovanni: "Triste il comunicato di Salerno, spero intervengano le istituzioni"

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, è intervenuto al Vg 21 Mattina su Canale 21

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, è intervenuto al Vg 21 Mattina su Canale 21: "Festa scudetto? I monumenti non si devono toccare, il resto della città cambia pelle ma la cambia da sempre. Lo stadio Maradona ha il diritto e il dovere di essere lo stadio dei campioni d'Italia. Non sembra uno stadio identitario, va in contrasto con la nostra natura. Non so dirvi quale sia il problema, ma da tifoso è triste vedere lo stadio fermo, silenzioso, senza cori. Su 118 scudetti assegnati finora, solo 3 sono stati vinti sotto Roma, due a Napoli e uno a Cagliari. Questo definisce l'eccezionalità dell'evento, superiamo tutte le contrapposizioni per godercelo.