De Luca attacca De Magistris: "Invece di chiudere il Lungomare era in tv a sporcare l'immagine di Napoli"

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha sfruttato il consueto appuntamento social del venerdì per criticare anche l'operato del governo e quello del sindaco di Napoli Luigi De Magistris: "Noi volevamo chiudere tutto a ottobre per un mese, ma il governo ha fatto una scelta diversa e del tutto sbagliato. Il contagio aumenta in maniera esponenziale e le decisioni del governo hanno fatto perdere due mesi preziosi durante i quali l'incremento di contagi e decessi è stato drammatico".

CONTRO DE MAGISTRIS - "Lo scorso weekend il lungomare di Napoli era popolato da centinaia di persone senza mascherine e passeggiavano allegramente senza l'ombra di un controllo. Ma gli assembramenti sono vietati dalla legge e devono essere contrastati dalle forze dell'ordine. L'episodio ha terminato una svolta nell'opinione pubblica del Paese riguardo la Campania. Voi sapete chi avrebbe dovuto decidere, ma era impegnato a fare il giro delle televisioni a sporcare l'immagine di Napoli e della Campania".